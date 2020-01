Avec la situation actuelle du pays depuis quelques mois, tout le monde partage des choses sur les réseaux sociaux, sans prendre en compte la véracité des propos, aussi beaucoup de page Facebook ne se gênent pas pour faire de l’usurpation d’identité de hauts responsables de l’Etat.





En effet, notre pays traverse l’une des étapes les plus critiques de son histoire, nous vivons une époque ou même des journalistes professionnels ne se donnent plus la peine de vérifier la véracité de leurs propos, et se contentent seulement de relater ce qu’ils entendent sur les réseaux sociaux.

Nous avons beaucoup vu récemment, que des comptes et pages Facebook portant les noms de hauts responsables de l’Etat, partagent des choses pour nuire à leur crédibilité.

De ce fait, la Direction de la Presse et de la Communication de la Présidence appelle le peuple à la vigilance contre les informations relatées sur les réseaux sociaux, et met en garde les détenteurs de ses pages Facebook que des poursuites judiciaires sont à l’ordre du jour.

« La Direction de la Presse et de la Communication de la Présidence de la République a constaté récemment, une prolifération de faux comptes sur les différents réseaux sociaux attribués à de hauts responsables d’Etat, notamment sur Twitter et Facebook » déclarent le communiqué.

