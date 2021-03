La marque ASUS Algérie se relance dans le marché algérien

Bien que beaucoup de monde utilise leurs smartphones pour surfer sur Internet, le monde professionnel reste encore figé à l’utilisation des laptops et ordinateur de bureau. Aujourd’hui nous vous présentons les derniers produits disponibles d’une marque très appréciée, ASUS.

Présente sur le marché depuis 2015, ASUS s’est installé progressivement dans le paysage high-tech Algérien et est devenue une marque incontournable du secteur. Le constructeur international se différencie de ses concurrents par son ADN singulière basée sur l’innovation et la performance. Sa large gamme de produits comprenant PC portable, All-In-One, Desktop, composants et une palette complète d’accessoires qui lui permet de répondre à toutes les attentes des consommateurs Algériens à la recherche de qualité et fiabilité.

ASUS donne rendez-vous dès à présent à tous ses clients pour découvrir toutes les nouveautés 2021 à travers son réseau de distribution national. Sans plus tarder voyons ce qu’ASUS a à nous offrir.

LE ZENBOOK DUO: 1 PC, 2 ÉCRANS

Le ASUS ZenBook Duo illustre aujourd’hui l’ordinateur de demain, il intègre notamment pour la 1ère fois au Monde un véritable deuxième écran au-dessus du clavier. Baptisé ScreenPad™ Plus, cette technologie se matérialise par un second écran tactile Full HD de 12,6 pouces.

POINTS CLÉS DU ZENBOOK DUO :

™ Plus: Le ASUS ScreenPad™ Plus vous fera vivre une toute nouvelle expérience d’utilisation pour une créativité étendue. Démultipliez les possibilités d’optimisation de votre flux de travail et stimulez votre productivité grâce aux nombreuses applications intégrées.

L’écran principal NanoEdge Full HD à cadre ultrafin améliore considérablement votre expérience visuelle avec une précision des couleurs de qualité professionnelle, certifiée PANTONE®.

Avec le stylet ASUS fourni, profitez d’une plate-forme stable pour écrire ou dessiner, de quoi ravir les créateurs de contenus et exprimer toute leur créativité.

ASUS Vivo AiO (V241)

L’éblouissant PC All-in-One au cadre quasi-invisible de 2 mm

Avec son écran Full HD LED de 23,8 pouces et son système audio ASUS SonicMaster avec système de haut-parleurs bass-reflex, le Vivo AiO 24 vous plonge dans un univers aux qualités visuelles et sonores exceptionnelles pour des loisirs de grande qualité.

POINTS CLÉS DU VIVO AIO V241 :

Incroyable écran NanoEdge: superbe écran de 23,8’’ intégrant la technologie wide-view en résolution Full HD (1920×10180) qui offre un affichage exceptionnel grâce à un rapport écran/appareil de 88% et arbore un revêtement anti-reflets mat réduit les reflets pour plus de confort.

superbe écran de 23,8’’ intégrant la technologie wide-view en résolution Full HD (1920×10180) qui offre un affichage exceptionnel grâce à un rapport écran/appareil de 88% et arbore un revêtement anti-reflets mat réduit les reflets pour plus de confort. Couleurs vibrantes : l’écran du Vivo AiO 24 intègre un angle de vision large à 178° et un espace de couleur 100 % sRGB aux couleurs vives et réalistes. Il intègre les technologies ASUS Splendidet ASUS Tru2Life Videoqui assurent des images plus nettes et réalistes.

l’écran du Vivo AiO 24 intègre un angle de vision large à 178° et un espace de couleur 100 % sRGB aux couleurs vives et réalistes. Il intègre les technologies ASUS Splendidet ASUS Tru2Life Videoqui assurent des images plus nettes et réalistes. Performances fluides : Avec Windows 10 officiel intégré et son processeur jusqu’à Intel® Core™ i7 de 11e génération, travaillez en toute sécurité et fluidité. Le Vivo AiO V241 est la solution parfaite pour votre travail quotidien.

LA GAMME ROG (Gammer)

Passons aux choses sérieuses, un ROG « Republic Of Gamers » STRIX de 15 pouces avec un écran de 240 hz s’il vous plaît.

Ce laptop contient une configuration très poucée qui veut permettra la meilleure expérience possible. très facilement extensibles que ce soit pour la RAM pour des disques SSD. cette machine existe aussi en version 17 pouces.

POINTS CLÉS DU ROG STRIX

Une machine à jouer: pas besoin d’une grande explication pour comprendre que c’est une vraie machine de guerre pour Gaming, grâce à la configuration incorporée de dans, il vous garantit la meilleure des éxpériences possible.

pas besoin d’une grande explication pour comprendre que c’est une vraie machine de guerre pour Gaming, grâce à la configuration incorporée de dans, il vous garantit la meilleure des éxpériences possible. architecture futuriste: alliant magnésium et aluminium, poids plume et taille compacte. Il passe inaperçu. On peut jouer avec mais aussi l’emmener partout.

alliant magnésium et aluminium, poids plume et taille compacte. Il passe inaperçu. On peut jouer avec mais aussi l’emmener partout. Système de refroidissement : ce ROG vous garantit un système de refroidissement avec 3 modes ce qui vous permet une utilisation tranquille pendant le temps que vous souhaitez.

ASUS VivoBook 14 E410

La gamme distinée aux étudiants et utilisation simple:

Pour cette gamme grand public, elle existe en deux versions 14 et 12 pouces, les deux laptops très légers et très faciles à manipuler. il se distingue par une fonctionnalité très originale avec son pavé numérique encastré dans la partie touchpad. notons que les deux laptops existent en plusieurs couleurs.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

Le ASUS ZenBook Duo (UX481) bleu céleste est disponible à partir de 296 000 DA TTC.

Le ASUS Vivo AIO (V241) décliné en Noir/Doré et Blanc/Argentéest disponible à partir de 120 000 DA TTC.

Le ASUS ROG STRIX disponible aulanteours de 450 000 DA TTC.

Le ASUS VivoBook 14 E410 disponible à moins de 70 000 DA TTC.