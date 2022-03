Comme à son habitude Sony offre quelques jeux vidéos gratuitement dans son programme Playstation Plus, c’est l’occasion de tester de nouveaux jeu sur PS4 ou PS5.

En effet, Sony compte offrir une liste de jeux pour le mois d’avril dans son programme Playstation Plus, mais la liste est déjà connue même si l’annonce officielle n’a toujours pas été faite.

On retrouvera notamment, Slay The Spire, Hood Outlaws and Legends et Bob l’Éponge : Battle for Bikini Bottom ce qui est plutôt une jolie liste.