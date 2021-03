La keynote d’Apple pour très bientôt

La rumeur n’est pas confirmée à 100%, mais s’en approche. De nombreuses sources affirment que la prochaine Keynote se déroulera le 23 mars prochain, les iPad Pro et Airpods seront peutêtre de la partie.

En effet, selon les dernières informations, la Keynote d’Apple est prévue pour le 23 mars 2021, on ne sait toujours pas avec certitude ce qu’Apple compte présenter durant sa cérémonie.

Il faut dire que le coronavirus a bouleversé les habitudes qu’avait prises la firme de Cupertino, si on se réfère à l’année dernière, le dernier iPad avait été présenté via un communiqué de presse et non pendant la cérémonie.

Néanmoins, il semblerait que les produtis concernés sont donc les AirTags, iPad Pro, AirPods ainsi que l’Apple TV.