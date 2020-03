Temps de lecture : < 1 minute

Ooredoo a lancé récemment son offre La Gold Jdida, et depuis on nous pose beaucoup de questions sur la différence entre cette nouvelle offre et celle lancée en mars 2019 La Gold, aujourd’hui on vous explique tout.

En effet, depuis janvier dernier et le lancement de la nouvelle offre d’Ooredoo La Gold Jdida, plusieurs questions nous ont été posé la concernant, et quel sort attend donc l’ancienne offre La Gold.

Premièrement il faut savoir que l’offre La Gold est d’une validité de 12 mois, après lesquels le volume internet sera réduit. Quant à la nouvelle offre La Gold Jdida, elle ne dispose que d’une offre de 3mois comme l’explique ce tableau.

LA GOLD- 12 premiers mois LA GOLD JDIDA- 3 premiers mois 1000da 20Go, appels illimités vers ooredoo, 4000da de crédit 12Go, appels illimités vers ooredoo, 2000da de crédit 1500da 40Go, appels illimités vers ooredoo, 6000da de crédit 40Go, appels illimités vers ooredoo, 3000da de crédit 2000da 60Go, appels illimités vers ooredoo, 8000da de crédit 60Go, appels illimités vers ooredoo, 5000da de crédit

Après la durée de validité des offres vous aurez donc à un accès plus réduit comme l’explique le tableau suivant :

LA GOLD- après 12 mois LA GOLD JDIDA- après 3 mois 1000da 12Go, appels illimités vers ooredoo, 1500da de crédit 8Go, appels illimités vers ooredoo, 2000da de crédit 1500da 20Go, appels illimités vers ooredoo, 3000da de crédit 20Go, appels illimités vers ooredoo, 3000da de crédit 2000da 30Go, appels illimités vers ooredoo, 5000da de crédit 30Go, appels illimités vers ooredoo, 5000da de crédit

Il faut savoir que l’offre La Gold n’est plus disponible, vous pouvez seulement souscrire à l’offre La Gold Jdida.

