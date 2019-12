Si vous êtes détenteur de la carte Edahabia d’Algérie Poste, vous pouvez dorénavant utiliser votre carte Edahabia dans tous les réseaux bancaires, à partir de ce mois de décembre, y compris les guichets automatiques bancaires GAB.





En effet, dans un entretien accordé à Algérie Prese Service, la ministre de la Poste des Télécommunications, des Technologies et du Numérique Houda Imane Faraoun, est revenu sur l’utilisation de la carte Edahabia, affirmant que cette dernière sera interopérable avec les réseaux bancaires et ce dès le début de ce mois de décembre.

Madame Faraoun déclare donc que « La carte Edahabia, qui n’est utilisée actuellement qu’au niveau du réseau postal, est techniquement interopérable avec le réseau bancaire, et cette interopérabilité pourrait être mise en service, suite à la finalisation d’une convention, dans ce sens, avec la SATIM (Société d’Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique, qui réunit 7 banques publiques et 9 privées ainsi qu’Algérie Poste) ».

Dans son entretien la ministre explique que depuis l’année 2015 Algérie Poste disposait déjà d’une carte interbancaire, mais qu’il a fallu séparer le réseau bancaire du Postal notamment à cause de défaillance au niveau de sécurité des données.

Depuis et grâce aux efforts d’Algérie Poste pour aller dans ce sens et ainsi diversifier ses offres, la procédure d’interopérabilité entre le réseau postal et le réseau bancaire a été techniquement réalisé en octobre avec succès, et les couts de prestation de services arrêtés.

« Une fois la nouvelle solution monétique d’AP déployée, il fallait attendre que le réseau bancaire se modernise de son côté. Entre temps, il y a eu énormément de travail technique entre Algérie Poste et la SATIM pour interconnecter leurs deux réseaux », déclare la ministre de la Poste des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Il est à noter que 5.7 millions de cartes monétiques Edahabia sont opérationnelles aujourd’hui, ainsi que 1418 Guichet Automatique Bancaire GAB.