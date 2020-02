Temps de lecture : 2 minutes

Dans le cadre de la journée internationale de la femme, Women TechMakers organise le (06/07 mars 2020) la troisième édition de IWD à l’Ecole Nationale polytechnique (ENP) pour accompagner la femme dans sa journée avec une manière exceptionnelle.

WTM est un programme mondial créé par Google pour soutenir les femmes, les encourager à poursuivre et à exceller dans les carrières technologiques. Depuis 2013, l’équipe Women Techmakers a organisé plus de 200 événements mondiaux dans 52 pays chaque année pour accroître la visibilité, la communauté et les ressources pour les femmes en technologie en l’honneur de la Journée internationale de la femme (IWD).



Pour sa troisième édition ,WTM Algiers compte apporter une touche inoubliable à l’honneur des femmes, en organisant un Ideathon qui est un marathon d’idées dont les participants ne doivent pas être forcément des informaticiens, qui portera comme thème « Women’s Online Safety » un thème d’actualité et surtout pour la femme, introduit pour la première fois lors d’un Hackathon qui a eu lieu à Dubaï le (13/14/15 février 2020) dans lequel trois de nos ambassadrices ont étaient à la fois participantes et formés pour mieux guider les participants au Ideathon.

Comme le veut la tradition, des Tracks (conférences et workshops) sont aussi programmés en essayant toujours de mettre la lumière sur les produits de Google, 300 participants sont attendus pour les Tracks. Ce grand évènement va voir le jour grâce au soutien de nos sponsors qui sont Djezzy et Techno.

La planification de l’évènement :

1er Jour (06/03/2020) : cette journée sera riche de workshops dans divers domaines en utilisant des outils récent comme :

Développement web : react js

Développement web : flutter

Développement mobile

Cloud

Pour les non programmeurs : G Suite (Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms..), Design UI/UX, entreprenariat, public speaking…etc.

Pour suivre l’évolution de la technologie on ne peut pas manquer un workshop sur l’intelligence artificielle. Il y aura aussi le lancement de Ideathon, 120 places sont disponibles pour ce dernier.

2eme Jour (07/03/2020) : cette journée sera aussi fascinante que la précédente à travers des Talks, des conférences dans les domaines précédents et un panel dans lequel des femmes seront questionnés à propos de leurs parcours professionnel.

Les participants vont finaliser leurs idées et la présenter devant un jury. Une cérémonie de clôture est programmée.

Vous voulez apprendre, découvrir et rencontrer des gens qui partagent la même passion que vous ? Qu’attendez-vous pour nous rejoindre !

