La Jackery Explorer 100D est une station d'énergie compacte équipée de cellules LiFePO4 certifiées pour 3 000 cycles, soit une durée de vie annoncée de huit ans. De quoi bousculer sérieusement les idées reçues sur les batteries externes.

Vous avez peut-être l'habitude de racheter une batterie externe tous les deux ans, à peu près au moment où votre coque de téléphone commence à montrer des signes de fatigue. La Jackery Explorer 100D ambitionne de changer la donne : avec ses cellules au lithium fer phosphate (LiFePO4) et une garantie constructeur portant sur 3 000 cycles complets, Jackery table sur une durée de vie de huit ans en utilisation quotidienne. Pas rien, sur un marché où la moyenne se situe entre 300 et 500 cycles.

Pourquoi la technologie LiFePO4 change tout

La grande majorité des batteries externes du marché embarquent du lithium-ion classique. Résultat : après un an ou un an et demi d'utilisation intensive, la capacité chute et l'achat d'un remplaçant s'impose. La 100D joue dans une autre cour. Ses cellules LiFePO4 sont réputées pour leur stabilité thermique et leur longévité, et Jackery les certifie pour 3 000 cycles complets, soit six fois plus que la concurrence courante.

En faisant le calcul simple qu'effectue Jackery : une recharge complète par jour pendant 3 000 jours, ça fait environ huit ans. Achetée en 2025, cette batterie serait donc encore opérationnelle en 2033. Cela dit, attention tout de même : ces chiffres sont des estimations théoriques. La capacité résiduelle après plusieurs années d'usage réel reste à prouver sur le terrain, et aucun propriétaire n'a encore mis quelques hivers sur ces unités. Reste à voir si la promesse tient dans la durée.

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Fiche technique : compacte mais pas légère

La 100D se présente sous la forme d'un bloc de la taille d'un mug, avec une poignée intégrée. Elle n'ira pas dans la poche d'une veste, mais Jackery confirme que ses 96 Wh de capacité sont homologués pour les vols domestiques et internationaux. Pratique pour les grands voyageurs.

Caractéristique Valeur Capacité 96 Wh Poids environ 860 g (1,9 lb) Dimensions 12 x 8,4 x 8,6 cm environ Ports USB-C 2 x 140 W (sortie) Port USB-A 1 x 18 W Puissance de sortie totale 158 W Recharge USB-C (100 W) 80% en 90 minutes Charge solaire 100 W max Recharge voiture 12 V un peu plus de 3 heures Recharge voiture 24 V moins de 2 heures Cycles certifiés 3 000 (soit ~8 ans au quotidien)

Les deux ports USB-C poussent chacun jusqu'à 140 W, ce qui permet de brancher simultanément deux ordinateurs portables, qui se partagent alors la puissance disponible. Jackery avance qu'un MacBook Pro 14 pouces obtient plus d'une charge complète depuis une seule Explorer 100D. Et ça, c'est pas rien pour une batterie de cette taille.

Prix et disponibilité : le pack Costco vaut le détour

La 100D est d'abord lancée en exclusivité chez Costco, où un lot de deux unités est proposé à 179,99 dollars dans une sélection d'entrepôts à partir du 7 novembre. L'unité seule débarque ensuite chez Walmart le 15 novembre au prix de 99 dollars. Si vous avez accès à Costco et pouvez partager le pack avec quelqu'un, le prix revient à environ 90 dollars pièce, soit une économie appréciable.

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Par rapport à l'Explorer 100 Plus, version précédente de la gamme, la 100D est plus légère, plus compacte et affiche une durée de vie certifiée supérieure de 50%. Autant de raisons de patienter un peu avant d'acheter, si vous cherchez une batterie externe qui accompagnera vraiment vos prochaines années de déplacements, d'aéroports et de salles d'attente. Reste à voir si Jackery sera encore là pour honorer la promesse en 2033 (ce qui, dans le monde du hardware, est une vraie question).