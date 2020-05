IRIS N30 – Beaucoup de qualités mais mauvais choix de SoC [Prix et Carastériques]

Il semblerait qu’on assiste en ce moment au réveil des constructeurs algériens de smartphones, qui sont passés sous les radars depuis au moins le début de l’année 2019. Après le lancement par Condor du Plume L8 Pro, Iris vient de débuter la commercialisation du Iris N30, un modèle de milieu de gamme aux allures quasi-premium.

Au premier coup d’œil jeté sur la fiche technique de l’appareil, la première chose qu’on remarque c’est son processeur Helio P23, annoncé et lancé en 2017. Ce SoC cadencé à 2 Ghz est gravé en 16nm, c’est-à-dire qu’il est plus énergivore que les puces actuelles dont la taille des DIY ne dépasse pas les 7nm. Pour compenser cela, Iris a été obligé d’intégrer une batterie de 4.000 mAh, ce qui devrait faire l’affaire pour garantir une autonomie d’une journée en utilisation intensive.

Un bel écran

L’écran du N30 est sans doute son plus grand atout, ce dernier offre une assez grande dalle de 6.3’’ IPS-LCD en FHD+, soit quelque 1080×2340 pixels au total à peine interrompue par une petite encoche en waterdrop, très similaire à celle qu’on retrouve des modèles comme le Redmi Note 8 Pro.

Capteurs photo moyens, sécurité bien présente

Pour la photographie, on retrouve un double capteur arrière de 16MP+5MP et un capteur selfie de 13MP soutenu par une IA selon les indications de la marque. On ne le rappellera jamais assez, les mégapixels ne sont plus un gage de qualité des performances photo d’un téléphone, il faudra donc voir comment le téléphone arrive à gérer certaines conditions extrêmes où le besoin d’un bon HDR devient crucial.

Pour la sécurité, on retrouve un capteur d’empreintes digitales on ne peut plus classique sur le dos de l’appareil, mais qui a au moins le mérite de ne peux pas être bombé vers l’extérieur, ce qui peut s’avérer très dérangeant à la longue.

Un prix loin de la compétition

Le Iris N30 est proposé en une seule version avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne stockage au prix de 29.900 DA.