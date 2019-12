Le constructeur algérien de smartphones basé à Setif vient de commencer la commercialisation d’un smartphone d’entrée de gamme : le IRIS IS6+ à moins de 10.000 DA.



Pour ce prix, on se doute bien qu’on est loin d’un modèle premium, mais le IS6+ propose tout de même un écran 5.5 » 18:9 d’une résolution FWVGA c’est-à-dire 480p, 1 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne de stockage, le tout alimenté par un processeur Quad-Core MT6580m de chez Mediatek, cadencé à 1.3 Ghz.

Côté photographie, le IRIS IS6+ vient avec un capteur arrière de 5MP et un capteur avant de 2MP, ce qui est médiocre certes, mais relativement en accord avec le prix.

Quand à la batterie, elle est de 2500 mAh, ce qui risque de ne pas tenir la journée en utilisation intensive, surtout que le SoC est gravé avec la technologie 28nm très gourmande en énergie.

Le IRIS IS6+ tournera sous Android 8.1, probablement l’edition GO, pour ne pas faire souffrir le matériel déjà peu puissant.

Autre point qu’on aura peu apprécié chez ce smartphone, c’est qu’il ne propose qu’une connectivité en 3G, ce qui nous laisse perplexes, surtout pour un modèle qui compte se vendre en 2020.

On aura aussi noté qu’il propose deux emplacements de carte SIM, une connectivité Wi-Fi et une ancienne version du bluetooth : la 2.0 .

Le IRIS IS6+ est disponible sous quatre différents coloris que son le noir, le gris le bleu et le rouge, toutes commercialisées au prix incroyable de 9.500 DA et livrés avec une garantie d’usine de 12 mois.