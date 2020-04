iPhone SE (2020) : La liste des composants compatibles avec l’iPhone 8

Le site spécialisé dans la réparation des produits électroniques iFixit vient de publier un rapport sur la réparabilité du tout nouvel iPhone SE (2020). Il y est notamment fait mention des pièces interchangeables avec l’iPhone 8, avec lequel il partage pas mal de similarités.

On aura donc appris que le tiroir de la carte SIM, le Taptic Engine (le vibreur) ainsi que la caméra sont parfaitement interchangeables avec celles de l’iPhone 8 sorti en 2017. Quant à l’écran, ceci devient un peu plus compliqué, car même si le composant est le même, ce dernier perd la fonctionnalité True Tone qui donne des couleurs réelles selon la luminosité ambiante, et doit ainsi être reprogrammé avec un appareil spécialisé (screen programmer).

Le rapport fait aussi mention de l’existence de certaines pièces ‘physiquement’ similaires, mais qui ne sont pas interchangeables. Le bouton Home de l’iPhone 8 par exemple ne peut être mis sur le nouvel iPhone SE de 2020, même s’il s’emboite parfaitement dans le l’emplacement de ce dernier. Idem pour le circuit logique de la batterie.

Quoi qu’il en soit, Il s’agit de composants de l’iPhone 8, toujours disponibles en grandes quantités dans les boutiques Apple seront sans doute utilisées pour le service d’après-vente de l’iPhone SE.