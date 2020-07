iPhone – Les raisons d’un problème de réception des notifications en Algérie

Les utilisateurs d’iPhones en Algérie font face depuis le 22 juin 2020 à un problème de réception de notifications « Push ». En d’autres termes, dès qu’une application est mise en arrière-plan aucune communication avec elle n’est plus possible à moins de la rouvrir.

Après quelques enquêtes, nous avons déterminé qu’il NE s’agit PAS d’un problème chez la dernière version d’iOS qui ‘tuerait’ toutes les applications en arrière-plan, mais d’un autre plus difficile à résoudre. En effet, les notifications sont reçues ‘comme par magie’ lors de l’activation d’un VPN ou d’une application de changement d’adresse DNS (comme 1.1.1.1).

L’origine du problème

Plus aucun doute n’est alors possible, il s’agit bel et bien d’un problème de communication avec les serveurs d’Apple via certains ports spécifiques, l’occurrence :

Le port TCP 5223 qui communique avec les APNs.

Les ports TCP 443 et 2197 qui envoient les notifications aux APNs.

APN = Apple Push Notifications.

Reste maintenant à connaitre l’origine du blocage qui provient soit de la part d’Algérie Télécom (et des opérateurs téléphoniques), soit de la part d’Apple eux-mêmes, ce qui peu probable vu que la marque est officiellement présente en Algérie via des boutiques partenaires.

Le problème semble d’ailleurs plus difficile à surmonter avec un VPN en utilisant une connexion mobile 3G/4G, ce qui appuie l’hypothèse du blocage interne au sein du pays.

Contacter les autorités

Quoi qu’il en soit, nous avons contacté les deux seuls organismes capables d’apporter des réponses concernant ce problème, et nous invitons d’ailleurs nos lecteurs à faire de même via les deux adresses suivantes :

L’ARPCE : https://www.arpce.dz/fr/reclamation/

Cellule d’écoute du Ministère des Télécoms : insat@mpttn.gov.dz

🔴 📢 تضع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحت تصرّفكم خليّة الاصغاء "إنصات" :✅ الخلية متكونة من فريق عمل يسعى… Publiée par ‎وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية – الجزائر –‎ sur Mardi 30 juin 2020