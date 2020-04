IPhone 12 les rumeurs à propos de son design se confirment un peu plus

C’est au tour du site Bloomberg de confirmer ce qui était déjà une rumeur, l’iPhone 12 aura bien une encoche plus petite et un design proche de l’iPad Pro. Nous aurons aussi droit un HomePod pour cette année.

En effet, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo avait déjà lancé des rumeurs concernant l’iPhone 12 et son encoche plus petite, c’est maintenant le site Bloomberg qui vient corroborer les informations. L’iPhone 12 aura donc un châssis redessiné, des bords métallisés avec des côtés plats et des coins plus arrondis qui ressemblaient à ceux de l’iPad Pro.

Apple prévoirait donc un retour aux sources côté design, d’après les spécialistes c’est un retour vers un look similaire à celui de l’iPhone 4.

Bloomberg nous dévoile aussi qu’un HomePod serait en cours de développement, plus petit cette fois et un prix plus alléchant, il serait prévu pour la fin d’année en cours.

