iOS 15 : Nouvelles fonctionnalités, modèles concernés et date de déploiement

iOS 14 à peine distribuée sur les iPhones compatibles, les premières informations, ou plutôt leaks, évoquant l’iOS 15 font déjà surface sur internet. En effet, il parait qu’on sait déjà la liste des modèles pris en charge ainsi que les nouvelles fonctionnalités qui seront intégrées.

Les modèles concernés

On aura ainsi appris de plusieurs rapports fuités qu’Apple songe à abandonner l’iPhone SE de première génération, l’iPhone 6S et l’iPhone S6 Plus. De ce fait, les modèles qui seront mis à niveau vers l’iOS 15 seront :

La série des iPhones 13

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone-11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone-XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE 2020 (2nd génération)

iPod Touch (7eme génération)

Quant à la date de lancement de cet iOS 15, on évoque des dates entre juillet et aout 2021 avec une bêta prévue pour juin de la même année

Les nouvelles fonctionnalités

Dans un registre parallèle, les ‘nouvelles’ fonctionnalités qui risquent de débarquer sur cette 15eme itération de l’OS pour mobiles d’Apple risquent de le rapprocher encore plus d’Android. La majorité des celles évoquées existent déjà sur le petit robot vert de Google, et sont plutôt orientées personnalisation plutôt que révolution.

La liste non-exhaustive de ces nouvelles fonctionnalités est, aux dernières nouvelles :