Interview avec le CEO de l’entreprise algérienne de e-logistique Easy Relay »

L’entreprise algérienne de E-logistique nous a ouvert ses portes pour la découvrir ensemble dans cet interviews.

Pouvez-vous nous faire une présentation succincte de votre parcours ?

Fondée en 2012, la société MAD DZ Consulting, par deux ingénieurs ayant suivi leurs cursus à la fois dans les grandes écoles d’ingénieur Française et Universités Anglaise et Américaine. A cela s’ajoute une solide expérience de plus de 12 ans dans la Gestion de programmes et portefeuille dans les domaines des Télécom & Média et de la Transformation Digitale au sein de grande multinationale et ceci à la fois en Algérie et à l’internationale.

Qu’est ce que vous proposez avec Easy Relay ? et quel est son apport/sa spécificité ?

Easy Relay est un un service que nous avons lancé en 2016, fournissant des solutions de premier plan pour la gestion de la chaîne logistique e-commerce.

Notre mission est de développer des partenariats de confiance de long terme avec les commerçants, les entreprises locales/artisans et Marketplace telles que Jumia, OuedKniss, Guiddini et ceci grâce à l’écosystème que nous avons mis en place et qui permet, à l’ensemble des acteurs de la chaîne : vendeurs, livreurs et clients finaux l’utilisation d’une solution innovante.

Concrètement nous proposons :

Solution pour la gestion des stocks et le suivi des commandes sur l’ensemble du cycle.

Solution de ramassage des commandes chez nos partenaires afin d’effectuer la livraison.

Gestion des commandes chez les clients finaux et traitement des retours.

Gestion et suivi du paiement en temps réel des commandes via des espèces ou TPE

Et ceci nous est possible grâce à la maîtrise et expertise IT qui se traduit par le fait que nous développons notre propre plateforme et application mobile pour mieux atteindre et servir nos partenaires et clients finaux.



Pour vous quelles sont les perspectives du e-commerce en Algérie ? et de votre société ?

Le segment du e-commerce en Algérie connaît une mutation et une croissance des plus importantes ces dernières années et plus particulièrement en 2020 avec la crise sanitaire qui a modifié l’acte d’achat de nos concitoyens.

En second lieu, à la poursuite de l’amélioration et de la satisfaction de l’expérience vendeur-partenaire en les accompagnants dans cette transition avec toutes les spécificités propres au e-commerce. In fine, celle des clients finaux. Ceci se matérialisant entre autres par la poursuite de l’agrandissement et la multiplication de nos zones d’accueil/d’entrepôt à travers l’ensemble du territoire national d’un côté et de l’autre par la poursuite du nombre de Wilayas desservi – 32 actuellement soit 75% de la population – en ayant pour leitmotiv le renforcement du maillage existant.

Enfin, même si elle garde son étiquette de start-up Easy Relay atteint une taille d’une PME avec un effectif qui dépasse les 100 personnes, incluant des ingénieurs des grandes écoles Algérienne (ESI, ENP, HEC Kolea, Faculté d’Alger) et une équipe de livreurs, femme et hommes de tout âge, et ceci sur l’ensemble des régions où nous opérons.

Les différents membres qui composent Easy Relay sont animés par les valeurs estampillés « Entreprise Citoyenne » qu’ils ont chevillé au corps et qui leurs permettent de s’atteler à chaque instant à innover et satisfaire les différents partenaires sous l’égide de ces dernières.

De notre côté, l’équipe Android DZ vous souhaite plein de réussite et de succés pour améliorer cette actvité qui reste un pilier fondamental dans l’e-commerce.