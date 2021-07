Instagram : un nouveau filtre qui dérange

Instagram et plus généralement Facebook revoit régulièrement sa politique d’affichage des posts sur son blog. Cette semaine un nouveau filtre est arrivé et il n’est pas au goût de tout le monde.

En effet, Instagram voit la politique d’affichage des photos dites offensantes ou qui peuvent heurter changer un nouveau filtre est arrivé permettant aux utilisateurs de choisir une option entre 3 : autoriser, limiter ou limiter encore plus, les moins de 18ans n’ont pas eux à faire un choix.

Ce nouveau filtre dérange plus particulièrement les créateurs de contenu qui voient souvent leur travaux masqués et jamais mis en valeur.