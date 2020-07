Instagram aurait commis une grave violation de la vie privée de ses utilisateurs

La nouvelle beta d’iOS 14, dont la version stable sera distribuée aux iPhones, courant le mois de septembre, vient de continuer de découvrir des pratiques quasi illégales, en vogue dans plusieurs applications que nous utilisons au quotidien.

Cette fois, le coupable n’est nul autre que l’application Instagram, propriété de Facebook, qui vient d’être pointée du doigt par Apple pour utilisation non autorisée de l’appareil photo du téléphone. Ceci signifie que l’application accède à votre appareil photo, même lorsque vous ne faites que faire défiler les publications de personnes auxquels vous vous êtes abonné.

Une découverte qui est le fruit d’une nouvelle fonctionnalité sur la prochaine grosse mise à jour pour iPhones, qui affiche un voyant vert dans la barre des notifications lors de l’utilisation de la caméra par une application, un peu comme ce qui se fait sur les Macbook.

Facebook parle de bug

Embarrassé par ses révélations, Instagram a déclaré au site The Verge ce qui suit :

« Nous n’accédons à votre appareil photo que lorsque vous nous dites de le faire, (…). Nous avons trouvé et sommes en train de réparer un bug sur iOS qui indique que certaines personnes utilisent l’appareil photo lors qu’elles ne le font pas. (…) dans ces cas-là, aucun contenu n’est enregistré ».

Une pratique très courante

Pour rappel, il y a quelques semaines, la beta d’iOS 14 avait mis au jour une autre pratique qui portait atteinte à la vie privée des utilisateurs. Cette dernière consiste à ce que quasiment toutes les applications populaires de l’App Store accèdent au presse-papier (ce que l’utilisateur copie) de l’iPhone de manière systématique.

Il est vrai que Apple a orienté la prochaine version de son OS pour iPhones pour être le plus sécurisé et respectueux de la vie privée des gens. Néanmoins, la question qui se pose d’elle-même n’est plus de savoir si ces pratiques sont aussi présentes sur Android, mais plutôt quand est-ce qu’elles seront corrigées par Google.