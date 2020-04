IDOOMLY – La durée de validité étendue sur tout le territoire national

Algérie Télécom, dans le cadre de la facilitation de la vie citoyens suite aux confinements partiels et totaux appliqués dans certaines wilaya du pays, a décidé d’étendre la durée de validité du service IDOOMLY.

Pour rappel, IDOOMLY est un service de rechargement de secours, qui permet de bénéficier d’une durée supplémentaire d’internet ADSL, FIBRE. A l’origine, il permettait d’obtenir 36 heures (1 jour et demi) supplémentaires, déductibles après le renouvellement de l’abonnement.

Mais A partir du 02/04/2020, cette durée a été revue à la hausse pour atteindre les 96 heures, soit 04 jours supplémentaires, et ce sur TOUT le territoire national, et non plus réservé à la wilaya de Blida comme ce fut le cas dans un temps antérieur.

Activation du service IDOOMLY

Pour bénéficier du rechargement de secours IDOOMLY, il suffit au client d’appeler le numéro 1500 depuis sa ligne téléphonique fixe ou mobile de chez Mobilis, et suivre ces étapes :

Choisir la langue. Choisir le service ADSL/FIBRE Taper le numéro de téléphone de la ligne FIXE. re-Taper le numéro de téléphone une seconde fois pour le confirmer. Taper le numéro (2) pour activer le service de rechargement de secours.

On rappellera que les seuls les abonnés ADSL et FIBRE résidentiels sont éligibles à ce service, les lignes professionnelles ne sont donc pas concernées.

