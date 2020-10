ICONE WEGOO VS Géant 2500 HD Hybrid : Lequel faut-il acheter et à quel prix ?

Le Icone Wegoo et le Géant 2500 HD Hybrid sont indéniablement les deux démodulateurs ‘milieu de gamme’ les plus populaires en Algérie. Pourtant, plusieurs fonctionnalités clé différencient les deux modèles.

Il faut dire qu’on ne peut pas se tromper en achetant l’un d’eux. Les deux proposent des caractéristiques cohérentes avec leurs prix, du coup la question est de savoir si vous avez envie de payer un petit peu plus pour avoir les fonctionnalités manquantes.

Allons droit au but, le Icone Wegoo est clairement le modèle supérieur, mais vaut-il les 5000 DA de différence ? Comme toujours, la réponse est « ça dépend« . Voyons voir les spécifications de chaque modèle, et analysons le tout et tirons-en une bonne conclusion :

Fiches techniques

ICONE WEGOO Géant 2500 HD Hybride Processeur Hisilicon quad-core 3798MV200 ALI M3526 Ram 2 Go DDR4 / Rom 8 Go / H.265 Pris en charge Pris en charge 4K Pris en charge Non pris en charge 1080p Pris en charge Pris en charge DVB S DVB-S2 DVB-S2 Multistream Pris en charge Pris en charge Diseq DiSEqC1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 (USALS) DiSEqC1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 (USALS) Ethernet Pris en charge Pris en charge USB Pris en charge Pris en charge 3G Non pris en charge Pris en charge EPG 7 Days Events Recording Shedule 7 Days Services Max 10,000 8000 Smart Card Reader Pris en charge Pris en charge MicroSD Pris en charge Non pris en charge Serve Orca (Gratuit)

SharkCam

Free cccam Forever (15 mois) Dongle Non pris en charge 12 mois IPTV Gogo 24 mois Apollo IPTV 12 mois VOD Pris en charge Pris en charge Android Pris en charge (limité) Non pris en charge Picons (plugins) Pris en charge Non pris en charge Gogo Coonect Pris en charge / Timeshift Pris en charge Pris en charge Cast Pris en charge Non pris en charge Prix 15,000 DA 10,500 DA

Avis

Si vous avez (ou prévoyez d’acheter) une télé 4K le choix est clair : achetez le Icone Wegoo. De plus il propose des serveurs gratuits à vie (en théorie). Il en vaut donc clairement le petit peu d’argent qui le sépare du Géant. Quoi qu’il en soit, il vous coûtera toujours plus cher sur le long terme car le 2500 HD Hybrid nécessitera de renouveler l’abonnement à des serveurs de sharing.

Le Icone est donc le meilleur choix à faire, sauf si vous n’avez pas les moyens (ou l’envie) de dépenser 15.000 DA d’un coup sur un démodulateur ou que vous entendez utiliser un dongle pour décrypter vos chaines.