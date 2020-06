Icone Iron Pro (2020) : Tout ce qu’il faut savoir (Prix, fonctionnalités…)

Le marché des démodulateurs (démos) en Algérie est l’un des plus riches et plus variés. Ceci fait que l’acheteur se retrouve très vite perdu devant tous les choix qui s’offrent à lui. Mais l’un d’eux, le « Icone Iron Pro », réussi clairement à se démarquer de la masse.

A la rédaction d’Android-Dz nous avons décidé de l’essayer pour vous, et voici ce que nous avons trouvé :

Un serveur qui a fait ses preuves

Le server Orca, spécifique à la marque Icone, a toujours prouvé sa fiabilité au fil des années.

Lancé depuis 2 ans, il représente à lui seul une raison plus que suffisante pour acquérir le démodulateur. Néanmoins, il faut savoir qu’il est présent sur toute la gamme de la marque : le Icone iron, iron plus, wegoo et notre iron pro.

Ce qu’on a aimé

Design moderne et discret

Multiples fonctionnalités

Prends en charge la 4K

Le server Orca est gratuit à vie

2 ans d’abonnement gratuit au server IPTV GOGO

Prends en charge le multistream (TNT espagnole, française, italienne … gratuite).

Il prend en charge les applications Android

Décodage des bouquets TNT et Fransat sur Astra 19.2 et Hotbird et Eutelsat sans internet

La fonctionnalité Cast qui permet d’envoyer le flux vidéo directement sur votre téléphone

Contenu de la boite

Le démodulateur icone iron pro

Un câble HDMI 2.0

Bloc d’alimentation

Télécommande + 2 piles AAAA

Les bouquets disponibles

Toutes les chaines OSN sur Nilesat (stable)

Toutes les chaines Canal Sat et AB Sat sur Astra 19.2 E et Hotbird 13.0 E

et Hotbird 13.0 CSAT, Movistar et SKY (Deutsch)

Polsat sur Hotbird 13.0 E

Cyfroway Hotbird 13.0 E

Cosmote (grecque) Eurobird 9.0 E

Toutes les chaines du satellite Thor 0.8 W

Les chaines Biss sur Nilesat et Eutelsat 21.5 E

Power Vu sur Thor 0.8 W

Tandberg sur Bulgaria Sat 1.9 E

Neosat sur Bulgaria Sat 1.9 E

Digi Turk sur Eutelsat 7.0 E

Toutes les chaines Hispasat 30.0W

Les bouquets indisponibles

BeIN sport (arabe) sur Nilesat et Badr

Sky Italia sur Hotbird 13.0 E

Sky (English) sur Astra 28.2E

Fonctionnalités utiles

Possibilité de programmer la télécommande pour allumer/éteindre le démodulateur de manière automatique. Enregistrement vidéo + Time shift (corriger le décalage son/image) en même temps. Sous-titrage en Arabe. EPG (zapper directement vers une chaine lorsqu’un programme commence). Gogo Connect (EPG + sous-titrage). Prise en charge des écouteurs et casques Bluetooth. Possibilité d’utiliser son smartphone comme télécommande et comme manette pour les jeux

Les plug-ins

Sur les démodulateurs Icone, les plug-ins sont des extensions logicielles qui permettent au démodulateur de déchiffrer les chaines cryptées. Il est donc impératif de les installer afin d’avoir accès aux chaines correspondantes.

Orca : Le plug-in le plus important, car il donne accès au server du même nom.

Coconut : déchiffre les bouquets Biss de manière automatique.

TNT : déchiffre les chaines de la TNT française.

Xcam Client 3 : Ajoute les server Cccam, Power Vu (Thor & Astra 4.8E ) et Tandberg (Arena Sport sur Bulgaria Sat).

Fiche technique

IPTV et DVB 4K60fps

Vidéo SD/HD/UHD en H264, H.265( HEVC)/MPEG4

DVB-S, DVB-S2 et DVB-S2X

Multistream

Android 7.0 Nougat

Capture vidéo depuis les ports USB 2.0 et 3.1

TimeShift jusqu’à 30 secondes

EPG (event recording et Even Schudule)

Sous-titrage DVB

Sous-titrage NET sur les chaines EPG

Mode FVB (image + nom de la chaine + listes en même temps)

Port Ethernet

Wi-Fi Dual band 2.4 Ghz et 5.0 Ghz

Bluetooth

Ports USB 2.0, 3.1 et MicroSD

Mémoire internet jusqu’à 10.000 chaines

Prise en charge du rotor 1.0 et USALS

Prise en charge des Switch 1.0 et 1.1

Jusqu’à 32 listes de favori

Prise en charge de la PIP (image incrustée)

2 Go de RAM et 8 Go de ROM

Diffusion sur smartphones en DLNA et Miracast

Possibilité d’écouter via le port jack du téléphone

Basse consommation en Standby (0.5W)

Le multiécran prend en charge le traitement 3D et l’affichage OpenGL 2.0

HTML 5.0 pour le navigateur web

Applications Android

Chaines au format NSVC

Les points forts

Beau design. Belle interface utilisateur. Le server Orca est fort et gratuit. La fonctionnalité Time Shift est facile à configurer. Dispose d’un groupe officiel sur Facebook. Propose un port USB et MicroSD (carte mémoire). Vraie 4K à 60 images/seconde

Points faibles

A besoin d’un débit internet stable (même faible). Ne prend pas en charge les clés 3G/4G. IPTV Gogo non fiable. Les boutons de la télécommande sont trop aplatis. Vieille version Android.

Prix et verdict

Le Icone iron pro est vendu aux alentours des 20.000 DA selon l’endroit et le magasin, et il est clairement le démo le plus complet qu’on pourrait avoir à ce prix-là. De plus, il propose certaines fonctionnalités exclusives comme le Gogo Connect introuvables ailleurs.

L’appareil mérite d’être acheté, rien que pour son server Orca et sa prise en charge native des applications Android (YouTube, Netflix…).

Relire en arabe