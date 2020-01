De nombreux possesseurs des smartphones Huawei Y9 Prime (2019) ont commencé à recevoir une notification les invitant à télécharger et installer l’interface EMUI 10 (basée sur Android 10) sur leurs appareils.

Le Huawei Y9 Prime (2019) avait été lancé au mois de mai 2019 sous la EMUI 9 avant de recevoir en aout la EMUI 9.1, toutes les deux basées sur Android 9.0 Pie. Il fallait donc attendre janvier 2020 afin que Huawei se décide en fin de lâcher la EMUI 10, après qu’il l’ait fait avec de nombreux appareils de la même catégorie, à l’instar du Honor 10 Lite.

La nouvelle mise à niveau vers Android 10 du Huawei Y9 Prime (2019) qui porte la référence 10.0.0.159 pèse pas moins de 3.49 Go, et vient contre toute attente sans les patchs de sécurité de décembre 2019 et de janvier 2020. L’utilisateur doit se contenter d’un niveau de sécurité un peu dépassé, datant du mois de novembre 2019.

Nouveautés

Android 10 oblige, la EMUI 10 disponible sur le Huawei Y9 Prime (2019) vient avec un excellent Global Dark Mode qui permet, si activé, de basculer toutes les applications tierces vers un mode sombre sans devoir le faire à chaque fois, pour chacune d’entre-elles.

La EMUI 10 apporte avec elle une panoplie d’autres nouvelles fonctionnalités, et arrivera de manière graduelle sur de nombreux autres appareils de la marque (Liste complète).

Téléchargement

Quasiment comme d’habitude, c’est l’Inde qui a été le premier pays à avoir droit à cette mise à jour, mais le reste du monde ne devrait pas tarder à la recevoir, dans un mois ou deux sans doute. Elle est téléchargeable directement depuis le menu des paramètres ou via l’application propriétaire HiCare.

A lire aussi