Huawei est bien obliger d’innover, après deux ou trois ans qui enfoncent l’entreprise de plus en plus bas à cause des sanctions américaines, Huawei essaye quand même de s’en sortir par tous les moyens.

En effet, l’entreprise Chinoise veut se lancer dans le marché des automobiles, un marché en plein expansion, notamment à cause des voitures électriques.

Par ce fait, Huawei serait le premier constructeur de smartphone à se lancer le défi de construire une voiture.