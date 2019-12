En préparation depuis quelque temps déjà, Huawei vient lancer de manière officielle son App Gallery en Algérie, avec au menu de nombreuses applications internationales, mais aussi locales, garanties 100% sans services Google.

Ainsi, on y retrouve de nombreuses applications algériennes qui apparaissent en première page quand on se connecte depuis l’Algérie. Parmi ses applications on retrouve celles des opérateurs téléphoniques Djezzy et Mobilis, l’application Info Traffic Algérie qui informe en temps réel sur l’état des routes.

On a aussi pu remarquer la présence de la toute nouvelle version retravaillée de l’application du célèbre site de petites annonces Ouedkniss, qui propose désormais un service de vente en ligne et de livraison à domicile de certaines catégories de produits.

Huawei Algérie a aussi invité les développeurs algériens à intégrer leurs applications dans son store qui reste tout de même le troisième plus grand au monde en termes de nombre de téléchargements après le Play Store de Google et l’App Store d’Apple.

Quant aux utilisateurs, ils leur suffit de disposer d’un numéro d’identification Huawei ID afin de profiter des applications qui s’y trouvent, et dont le nombre augmente de jour en jour, surtout que Huawei a prévu pas moins de 1 milliard de dollars à travers le monde pour améliorer la qualité et le contenu de son store.

Pour rappel, l’App Gallery avait été lancé par Huawei en Chine depuis 8 ans déjà, dès le bannissement de Google dans l’empire du Milieu. Mais il a fallu attendre avril 2018 pour le voir débarquer sur nos smartphones en version internationale (global).

Il propose non seulement des applications, mais aussi des sonneries et des images de fond d’écran ainsi que des jeux vidéo bien évidemment. L’App Gallery est disponible dans pas moins de 170 pays à travers le monde, dont l’Algérie depuis le 26 décembre 2019, et regroupe pas moins de 390 millions d’utilisateurs qui ont effectué pas moins de 180 milliards de téléchargements depuis 2018.