Comme chaque dernière semaine du mois, les Hauwei Service Days reviennent en ce mois de novembre 2019 pour permettre aux clients de la marque en Algérie de profiter d’une réparation de qualité pour leur smartphone, et ce à moitié prix.



Pour profiter de cette offre promotionnelle, il vous sera impératif de détenir un smartphone Huawei made in Bladi, acheté de manière officielle depuis un point de vente agréé (sous garantie), et de vous rendre entre le 23 et le 30 novembre 2019 à l’un des centres de service suivants :

Alger

CENTRE DE SERVICE APRES VENTE HUAWEI AGREE(MOON MOBIL) ALGER

44 Rue Cheikh BOUAMAMA, El Harrach, Alger, BELFORT (3eme Etage).

Tel : 021 83 16 07

SHOW ROOM/POINT DE COLLECTE AGREE (MOON MOBIL) ALGER-Cheraga

27, Rue Kaouch, Cheraga.

Tel : 0770252560

SHOW ROOM/POINT DE COLLECTE AGREE (MOON MOBIL) ALGER- Dar El BEIDA

14, Rue Mohamed Khemisti.

Tel : 0770252560

SHOW ROOM/POINT DE COLLECTE AGREE (MOON MOBIL) ALGER-Delly Brahim

CITE AIN ALLAH, COOP. EL MOUSTAKBEL, LOT N° 184.

SHOW ROOM/POINT DE COLLECTE AGREE (MOON MOBIL) ALGER-Kouba6

96, RUE DES FRERES ABDESLAMI, LOCAL N° 04.

Annaba

CENTRE DE SERVICE APRES VENTE HUAWEI AGREE(MOON MOBIL) ANNABA1

76 RUE DE CIRTA, ANNABA.

TEL : 038 57 04 01

Constantine

CENTRE DE SERVICE APRES VENTE HUAWEI AGREE(MOON MOBIL) CONSTANTINE

boulevard pasteur ,belle vue Constantine.

TEL : 031 93 72 81

Oran

CENTRE DE SERVICE APRES VENTE HUAWEI AGREE(MOON MOBIL) ORAN

CITE KHEMISTI, Rue dubai, Bir El Jir, Oran.

TEL : 041 28 75 94

SHOW ROOM/POINT DE COLLECTE AGREE (MOON MOBIL) ORAN

CITE KHEMISTI, RESIDENCE NASSIM EL BAHR LOT E1, BT A2

TEL : 0770252560

Tizi Ouzou



CENTRE DE SERVICE APRES VENTE HUAWEI AGREE(MOON MOBIL) TIZI OUZOU

LES AMEYOUD- BASTOS- NOUVELLE VILLE (1er Étage)

TEL : 026 11 14 03