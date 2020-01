Huawei publie le calendrier de la version stable EMUI 10 [Android 10]

Temps de lecture : < 1 minute

Huawei prévoit de déployer la version stable de son système d’exploitation EMUI 10 basé sur Andoird 10 sur pas moins de 23 modèles en 2020. Nous en savons plus sur son calendrier de mise à jour.

En effet, plutôt que d’annoncer un par un les smartphones qui vont recevoir la version stable d’EMUI 10, Huawei a préféré résumer le tout en publiant son calendrier pour l’année 2020. Notant qu’il y a deux jours Huawei avait déjà annoncé l’arrivée d’EMUI 10 sur six de ses appareils dont le P30, P30 Pro et le Mate 20.

Les six appareils en question auront la version stable d’EMUI avant la fin du mois de janvier, en voici la liste :

Il y a en plus des six appareils, 17 autres modèles qui recevront la mise à jour stable d’EMUI 10 dans l’année, Huawei n’a pas donné plus de précision sur les dates exactes.

Rappelons donc que la version stable d’EMUI 10 apporte son lot de changement, notamment des palettes de couleurs inédites, des interfaces retravaillées ainsi que des icônes. Le dark mode arrive aussi sur le système, et quelques gestes de navigation, des animations et transitions plus fluides

a lire aussi