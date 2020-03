Huawei – Lancement de la gamme des P40 avec un catalogue de 3 nouveaux modèles

Temps de lecture : 2 minutes

Après le succès relatif des P30 hors Chine en 2019, Huawei vient de lancer la nouvelle génération de smartphones de la gamme des P orientée vers la photographie, à savoir les Huawei P40 et P40 Pro et un tout nouveau P40 Lite Plus, sans évoquer pour l’instant la possibilité de la sortie d’une version Lite plus tard cette année.

Design

Il faut admettre que pour cette année, le changement visuel n’a pas été aussi radical qu’on l’attendait. Néanmoins, les Huawei P40 proposent des bordures incurvées encore plus fines que sur ses prédécesseurs, chose permise par l’intégration d’une « pilule » en haut à gauche de l’écran, qui contient deux capteurs photo et un détecteur de proximité (au milieu).

Pour l’arrière de l’appareil, les Huawei P40 et P40 Pro viennent avec une finition en verre, contrairement au P40 Pro Plus qui lui en propose une en céramique, réputée pour être plus résistant aux égratignures.

Écran

Le Huawei P40 vient avec un écran OLED de 6.1 pouces d’une résolution 1080×2340 tandis que les P40 Pro et P40 Pro Plus proposent un de 6.58 pouces. On aura noté que tous les trois permettent un taux de rafraichissement de 90Hz, un bon compromis entre la fluidité des 120hz et la meilleure autonomie des 60Hz.

Photographie

Huawei ne semble pas vouloir s’impliquer dans la guerre des mégapixels, en proposant d’excellents capteurs Leica, quoi que différents pour chaque modèle.

Ainsi, le P40 vient avec une configuration en 16MP+50MP+8MP, respectivement pour l’ultra-grand-angle, le capteur principal (RYYB) et téléphoto (zoom optique 3X). On retrouve par contre sur le P40 Pro une bien meilleur config’ en 40MP+50MP+12MP de plus un capteur ToF censé appréhender la profondeur. Le zoom optique est quant à lui de 10X, soit du même profil que le Galaxy S20 Ultra.

Enfin, on retrouve le P40 Pro Plus avec un pentacapteur en 40MP+50MP+8MP+8MP pour l’ultra-grand-angle, le capteur principal (RYYB) et téléphoto de 3X et un tout nouveau zoom périscopique de 10X de plus le capteur ToF.

Une configuration qui permet d’avoir un zoom hybride jusqu’à 100X avec un système logiciel qui combine les données récoltées par les différents capteurs.

Spécifications supplémentaires

Les trois modèles du Galaxy P40 viennent avec le dernier Kirin 990 5G, le même que sur le Mate 30 de l’année dernière. Comme son nom l’indique, la puce propose une compatibilité 5G total, ce qui pourrait être crucial lors du choix d’un nouveau smartphone en 2020.

Le CPU est épaulé par pas moins de 8 Go de RAM sur tous les modèles, mais avec capacités de stockages différentes : 128 Go pour le P40, 256 pour le P40 Pro et 512 pour le P40 Pro Plus.

Une batterie dans la moyenne

Côté batterie, Huawei aura opté pour une de 3.800 mAh de 22.5W pour le modèle de base, et de 4.200 mAh pour les modèles Pro et Pro Plus, compatibles recharge rapide à 40W.

Quant à l’OS, plus grand point faible des trois appareils, on aura droit à du EMUI 10.1 basé sur Android 10 AOSP, sans aucun service de Google. Il existe néanmoins –pour l’instant- des manières détournées pour installer ces dernières.

Prix et lancement

La gamme des Huawei P40 sera lancée à partir du 7 avril 2020, mis à part la version Pro plus qui sera lancée en juin, avec les tarifications suivantes :

Environ 870$ (175.000 DA) pour le Huawei P40

Environ 1.100$ (210.000 DA) pour le Huawei P40 Pro

Environ 1.500$ (290.000 DA) pour le Huawei P40 Pro Plus

