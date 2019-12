Parfait clone du Y9s mais coûtant beaucoup plus cher, le Huawei P Smart Pro se veut être un smartphone de milieu gamme grâce à son prix toujours aussi abordable, mais disposant toute fois de certaines fonctionnalités qu’on ne retrouvait jusqu’alors que chez des modèles plus Premium.



Lancé en Europe à un prix avoisinant les 350 euros, il dispose d’une caméra pop-up de 16MP ainsi que pas moins de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, ce qui est parfaitement justifié par le prix.

Pour le restant des caractéristiques, le P Smart Pro embarque un SoC maison Kirin 701F cadencé à 2.2 Ghz et qui nous vient directement de chez HiSilicon qui est une filiale du groupe Huawei Ltd. On y retrouve aussi un triple capteur photo arrière de 48, 8 et 2MP respectivement comme principal, grand-angle et macro.

Malheureusement, le P Smart Pro ne vient qu’avec l’avant-dernière version d’Android c’est-à-dire la 9.0 Pie, ce qui risque ne pas de changer de ci-tôt si les ban américain reste en place.





Fiche technique du Huawei P Smart Pro

Écran 6,59 » FHD+ IPS 19:9 CPU HiSilocon Kirin 710F à 2.2 Ghz RAM 6 Go Stockage interne 128 Go OS EMUI 9.1 (Android Pie 9.0) APN avant 16MP f/2.2 APNs Arr. 48MP f/1.8

8MP f/2.4 Grande Angle

2MP f/2.4 Macro Sécurité Empreintes (sur le côté) Réseaux Double SIM, A-GPS, 4G LTE, Bluetooth 4.2 Batterie 4.000 mAh 10W Prix 350€ (68.000 DA)

