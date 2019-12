Le constructeur chinois de smartphones Huawei a finalement dévoilé la nouvelle génération de la série des Nova avec pas moins de 3 nouveaux modèles, chacun ayant des spécificités uniques. Ainsi, on aura eu droit à un Nova 6, un Nova 6 5G et un troisième modèle relativement moins puissant, le Nova 6 SE.

Écran et Photographie

Concernant le modèle de base, c’est-à-dire le Huawei Nova 6, ce dernier vient avec une énorme dalle AMOLED de 6,57’’ en FullHD+, avec un puch hole (trou percé) en haut à gauche pour contenir les deux capteurs photo avant ‘selfie’ de 32MP et 8 MP respectivement. Le premier ayant une focale de f/2.0 et le second capable de premier des photos en grand angle 150° avec une ouverture de f/2.2.

Quant aux capteurs photo arrière, le Huawei Nova 6 et le Nova 6 5G viennent avec un capteur principal du type RYYB d’une résolution de 40MP et d’une ouverture de pas moins de f/1.8, et un second capteur grand-angle 120° d’une résolution de 8MP et une ouverture en 2.4. Le troisième capteur quant à lui est du type téléphoto est de 8MP également, mais offrant un zoom optique X3 avec AF+OIS (techniques de stabilisation de l’image) activés par défaut.

Performances

Sous le capot, on retrouve le tout dernier SoC Kirin 990 de chez HiSilicon (appartenant à Huawei), disposant de 8 cœurs cadencés à des vitesses allant jusqu’à 2,86 Ghz et d’une puce graphique Mali-G76MP16 signée ARM.





Que ce soit pour la version de base ou l’édition 5G, le Nova 6 dispose de pas moins de 8 Go de mémoire vive (RAM) et est commercialisé en deux versions, l’une à 128 et l’autre à 256 Go de mémoire interne de stockage. La seule différence entre les deux modèles, mis à part la compatibilité avec les réseaux 5G, étant la capacité de l’autonomie de la batterie qui est de 4.100 mAh pour le modèle de base et de 4.200 mAh pour la version 5G, quoique les deux soient compatibles avec une recharge rapide à 40W.

Tarification

Les Huawei Nova 6 et Nova 6 5G seront commercialisés à partir du 12 Décembre 2019 en Chine sans services Google, et sous 4 coloris que sont le noir, le bleu le violet et le rouge pour une tarification qui va comme suit :