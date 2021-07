Huawei : Même plus dans le top 5

Huawei continue sa déroute avec un deuxième trimestre catastrophique, l’entreprise chinoise se retrouve même éjectée du top 5 des entreprises qui vendent le plus de smartphones.

En effet, Huawei se retrouve dépassée par la concurrence. Les ventes de l’entreprise chinoise ont considérablement chuté depuis les sanctions américaines la firme ne s’en est jamais vraiment remis.

Malgré des tentatives diverses de retrouver le bon chemin, nous pensons par exemple au lancement très rapide de son nouveau système d’exploitation HarmonyOS.

“l’innovation n’est plus la force motrice dans le secteur du milieu et du haut de gamme, et que les entreprises sont désormais en concurrence pour offrir une image de marque favorable à laquelle les utilisateurs peuvent s’identifier ; au lieu de se lancer dans une bataille de produits pour savoir quelle entreprise possède les meilleurs produits“ déclare un journaliste analyste du cabinet IDC en Chine.