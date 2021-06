Huawei Mate 50 sera bien lancé en 2021

Huawei compte bien rester fidèle à son calendrier habituel et lancer la gamme Mate 50 avant la fin de l’année et ce malgré toutes les conditions défavorables.

En effet, avec les sanctions américaines de plus en plus dures à l’encontre de l’entreprise chinoise, et la pénurie des puces, tout le monde s’attend à ce que Huawei reporte le lancement des Mate 50 pour l’année prochaine.

Pourtant selon les lakers chinois, Huawei resterait fidèle à son calendrier habituel en lançant les Mate 50 avant la fin de l’année. “tant qu’on peut le sortir, le produit séduira certainement les consommateurs” déclarent les dirigeants de Huawei.