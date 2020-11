Huawei Mate 10 : Une première image de l’appareil borderless!

Huawei présentera dans un mois sa nouvelle phablette haut de gamme. Selon les rumeurs, elle devrait proposer un écran borderless et panoramique similaire à celui du G6 ou du Galaxy S8. Un premier cliché du téléphone semble le confirmer.

Voici donc à quoi devrait ressembler le Mate 10 de Huawei : une grande phablette haut de dont les bordures sont, comme cela était suggéré par les rumeurs, considérablement plus fines que celles de son prédécesseur. La photo que vous pouvez voir ci-dessus a été publiée par le site indien 91Mobiles. Ce dernier aurait reçu cette photographie d’une source anonyme visiblement chinoise, puisque l’interface qui apparait sur la photo est en mandarin. D’ailleurs, les habitués de EMUI auront certainement reconnu le design du menu de paramétrage de la ROM de Huawei.

Si cette photo est légitime, elle nous apprend deux détails importants. Contrairement au P10 et au P10 Plus, le lecteur d’empreinte digitale, s’il y en a un, ne sera pas présent à l’avant de l’appareil, mais bien à l’arrière, comme de nombreux autres modèles de la firme chinoise. Il faut dire que de nombreuses marques asiatiques ont pris l’habitude de placer le lecteur d’empreinte sur la coque. Nous ne sommes pas tous fans. Notez que Huawei pourrait avoir une solution de remplacement : lecteur d’empreinte intégré à l’écran ou logiciel de reconnaissance faciale. Ce sont là des technologies qui existent.

La seconde information que nous offre cette photographie est la forme de l’écran. Il semble que Huawei ait opté pour un écran avec des coins en angle droit, et non arrondis pour suivre la courbure des tranches. C’est donc un écran qui pourrait être assez classique (une dalle IPS notamment, comme dans le Mate 9) et non AMOLED comme cela semble être la mode dans le haut de gamme. La dalle semble en outre adopter le même format que celle du G6, à savoir deux fois plus haute que large (18/9e), même s’il le ratio 18,5/9e du Galaxy S8 n’est pas inenvisageable. Selon les rumeurs, elle devrait mesurer 6,3 pouces.