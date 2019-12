De nombreux possesseurs du flagship de l’année dernière de Huawei, à savoir le Mate 20, en Algérie ont commencé à recevoir la mise à jour leur permettant de mettre à niveau leur appareil vers la EMUI 10, la surcouche propriétaire de la marque basée sur Android 10.



Il est bon a rappelé que les flagships de cette années, c’est à dire les gammes des P30 -mise à part le Lite– et Mate 30 tournent déjà sous Android 10. Mais hélas, la gamme des Mate souffre encore du manque des Gapps, les applications de chez Google, et ce à cause des sanctions américaines contre le plus grand constructeur de smartphones en Chine.

On rappelera aussi que cette version viendra avec le GPU Turbo, un service permettant de booster les performances en jeu des appareils concernés.





Le reste du calendrier

A lire aussi