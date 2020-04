Huawei lance le nouveau Kirin 985 compatible 5G

Ça se passait en Chine, seulement quelques heures après avoir lancé officiellement le Honor 30, Huawei officialise son nouveau chipset le Kirin 985.

En effet, l’annonce du Kirin 985 octo-core et compatible 5G ne doit rien au hasard, quelques heures après avoir officiellement présenté le Honor 30, le premier smartphone équipé du nouveau chipset de Huawei le Kirin 985.

Comme son nom l’indique il ne s’agit donc pas du successeur du Kirin 990, mais plutôt une version moins lourde basée principalement sur le Kirin 980, intégrant un modem 5G, il est compatible avec des réseaux type SA et NSA.

Quant à l’architecture de ce dernier, il s’approche plus des Snapdragon de Qualcomm que des Kirin 990 et 980, concrètement il est composé de 8 cœurs dont un très puissant, 3 un peu moins puissants et 4 autres cœurs frugaux. Les Kirin 980 et 990 reposent eux sur une architecture 2+2+4.