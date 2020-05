Huawei – La liste des smartphones qui ne contiennent pas les Google Mobile Services (Play Store)

Comme tout le monde le sait, depuis plus d’un an, Huawei et sa filiale Honor sont interdites d’intégrer les Google Mobile Services (GMS) surs leurs smartphones déposés après mi-2019.

Ainsi, les modèles concernés ne pourront pas contenir par défaut, ni faire marcher les applications first party de Google, ou toute autre application qui fait appel à des services de géant américain, comme Maps, YouTube et autre.

Cela va sans dire que ça a eu l’impact d’une bombe sur les ventes de Huawei hors-Chine, malgré le lancement de l’excellente série des P40, qui vient sans Play Store, ni toute autre application de chez Google Google.

Les modèles concernés

Les modèles contenus dans cette liste -ainsi que tous ceux qui seront lancés après-, ne contiennent pas les GMS, à moins que les sanctions soient levés par l’administration américaine.

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Lite 5G

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite E

Honor 9X Pro

Honor View 30 Pro

Honor View 30