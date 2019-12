Huawei Central, l’agence de presse semi-officielle du constructeur chinois de smartphones Huawei vient de mettre à jour la liste de ses smartphones de compatibles EMUI 10 (ou Magic UI 3.0 pour les estampillés Honor), c’est-à-dire ceux qui tourneront à l’avenir sous Android 10.



La liste se décompose en deux parties distinctes : les modèles officiellement confirmés pour être éligibles à avoir la EMUI 10 et ceux non confirmés mais sur lesquels on s’attend à voir cette mise à niveau débarquer en vue de certaines propriétés logicielles contenues dans cette dernière.

Les modèles officiellement confirmés

La série des Huawei Mate

Quasiment tous les modèles de cette série recevront la mise à jour, ce qui était quelque part très prévisible, car il ne s’agit que de modèles premium toujours très puissants à l’heure actuelle, même ceux sortis y a de cela 3 ans maintenant.

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Porsche Design Mate 10

Huawei Porsche Design Mate RS

Huawei Mate X

La série des Huawei P

Considérée comme être le haut de gamme de la marque, cette série reste un tout petit peu inférieur à la série des mates. Souvent, Huawei commence par annoncer le Huawei P en début d’année, puis le Mate de la même génération en fin d’année.

Contrairement à la série des Mate, la série 10 des Huawei P n’est malheureusement pas concernée par la EMUI 10, seuls les modèles sortis cette année et l’année dernières pourront aspirer à l’avoir.

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite/Nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Z

La série des Huawei Nova

Les Huawei Nova sont assez appréciés, car ils combinent des caractéristiques d’un smartphone Premium avec un prix plus abordable vu la nature de la catégorie à laquelle ils appartiennent : le Haut-Milieu de gamme.

Tout comme la série des Huawei P, seuls les modèles de cette année et de l’année dernière de la série des Nova recevront Android 10, c’est-à-dire toutes les variantes du Nova 5 et du plus ancien Nova 4.

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

La série des Huawei Y (Enjoy)

Il ne faut pas se voiler la face, quasiment tous les modèles de chez Huawei estampillés Y appartiennent à l’entrée et au milieu de gamme inférieur. S’ils sont très répandus, c’est surtout à cause de leur prix très agressif par rapport à la concurrence.

Comme on aurait pu se douter, seuls les modèles l’année en cours libellés (2019) auront la EMUI 10. Pire encore, celle-ci ne concerne pour l’instant pas tous les modèles et devrait tarder dans le sens où il faudra peut-être attendre le premier semestre 2020 pour la voir débarquer.

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Enjoy

Huawei Maimang 8

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 10S

Huawei Maimang 7

Huawei MediaPad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 8.4

La marque Honor

Étant issues d’une filiale de Huawei, les téléphones Honor vont aussi avoir droit à une saveur spéciale d’Android 10 : La Magic UI 3.0 très ressemblante à la EMUI 10. Tout comme le milieu de gamme de chez Huawei, seuls les téléphones Honor de cette année et de l’année dernière recevront la nouvelle mise à jour.

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 20i/20 Lite

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor View 10/Honor V10

Honor View 20/Honor V20

Honor 10

Honor 10 Lite

Honor 10 Youth Edition

Honor 8X

Honor Magic 2

Honor Play

Les modèles non-confirmés

Les modèles qui n’ont pas (encore?) été annoncés par Huawei comme étant compatibles EMUI sont assez nombreux dont certains sont très populaires à l’heure qu’il est. Les voici donc regroupés dans une seule et même catégorie, celle de l’incertitude.

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Y7 Pro 2019

Huawei Y6 (2019)

Huawei Y9 2019

Huawei Y7 (2019)

Huawei Y7 Prime (2019)

Honor 20 Youth Edition

Honor 20S

Huawei Enjoy 10

Honor 20S

Honor Play 3

Honor Play 3e

Honor 10 GT

Honor Note 10

Honor 8C

Honor 8A

Il existe aussi une troisième catégorie encore plus entourée de doutes, mais qui peut être éligible sur le plan technique à recevoir Android 10.

Huawei Nova 3e

Huawei P Smart (Nova 3i)

Huawei Nova 3

Huawei Y3 (2018)

Huawei Y5 2018 Prime

Huawei Y5 2018 Lite

Huawei Y6 Prime (2018)

Huawei Y6 (2018)

Huawei Y7 (2018)

Huawei Y7 Prime (2018)

Huawei Y7 Pro (2018)

Honor 8X Max

Source : Huawei Central

A lire aussi