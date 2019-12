Lors de sa participation à l’émission ‘L’invité de la rédaction’ le 09 décembre 2019 sur l’antenne de la radio chaine 3 qui émet en français, la ministre des TICs, madame Houda Imane Feraoune a dévoilé certaines informations concernant le groupe Algérie poste.



Dans son intervention, madame la ministre a réitéré sa quasi-fierté sur le fait que le Groupe Télécom Algérie (GTA) ait presque triplé son capital en seulement trois années d’existence, passant de 9.100 milliards de centimes à plus de 22.000 milliards, un chiffre qui risque encore de monter en flèche durant l’année suivante.

Selon les dires de la ministre, cette augmentation est très loin d’être anodine et n’ayant comme but que de provoquer un effet d’annonce. En effet, avoir un plus gros capital renforcera la crédibilité internationale du groupe face aux partenaires, et même aux concurrents étrangers, chose qui reste très importante pour le groupe qui commence à s’étendre à l’internationale en créant une filiale en Espagne et bientôt une autre au Mali.

Même si les bénéfices nets du Groupe Télécom Algérie ont atteint la très impressionnante somme de 1.500 milliards de centimes, 77% de ce montant représente à lui seul la masse salariale du groupe, ce qui limite considérablement sa capacité à réinvestir ses bénéfices en infrastructures ou autres services.

Quant au nombre de clients d’Algérie Poste, il semblerait qu’un algérien sur deux dispose d’un compte CCP actif, vu qu’on ne dénombre pas moins de 22 millions de comptes chez l’entreprise. Malheureusement, seuls 6 millions d’entre-deux disposent de la carte Edahabia dont la ministre a promis l’augmentation des capacités de productions vu la demande mensuellement croissante sur cette carte qui devient de plus en plus serviable pour effectuer des transactions en ligne.

Rappelons aussi qu’il sera bientôt possible aux usagers de l’entreprise ayant des salaires périodiques et fixes de retirer leur argent avant qu’il ne soit versé, et ce grâce au nouveau service Sabbaqli qui sera bientôt lancé par Algérie Poste.

A lire aussi