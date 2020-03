Temps de lecture : < 1 minute

Suite aux mesures de confinement que subissent en ce moment les wilayas d’Alger et de Blida dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, Algérie Télécom a décidé d’apporter des changements au rythme de travail de ses agences commerciales, dans le but de préserver la santé de ses clients et ses employés.

Blida

Dans la wilaya de Blida, épicentre de la pandémie en Algérie, toutes les agences commerciales resteront fermées à part l’ACTEL El Wouroud qui se trouve dans le chef-lieu. Cette dernière sera ouverte de 10:00 à 14:00.

Alger

Sur Alger, seules les agences principales de certaines communes continueront à travailler de 08:00 à 18:00. les ACTELs concernées sont : BEN M’HIDI, BIR MOURAD RAIS, AISSAT IDIR, HUSSEIN DEY, BORDJ EL BAHRI, BAB EZZOUAR, ZERALDA, BAB EL OUED et CHERAGA.

Les autres agences commerciales n’ouvriront leurs portes qu’entre 10:00 à 14:00.

Il en va sans dire que ce changement d’horaire est exceptionnel pour la période actuelle, et ne sera aucunement appliqué après la fin de l’épidémie.