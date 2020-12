Le saviez-vous ? En 2021, 43% de nos activités s’effectueront sur mobile !

Pendant que de nombreuses entreprises font face à une baisse de chiffre d’affaire à cause de la pandémie du covid19, d’autres au contraire, ont en fait une opportunité d’innover.

Réunions à distance, boutiques en ligne, réseaux sociaux et mobile en première ligne, la communication en ligne n’a jamais été aussi sollicitée et particulièrement efficace durant cette période de pandémie.

LE MOBILE, GRAND GAGNANT DU CONFINEMENT

Pourquoi le mobile ?

En tant que consommateurs contraints de rester chez nous, nous nous sommes tous tournés vers le mobile afin de rester connectés, divertis et informés.

Entre nos activités sociales et professionnelles, nous passons plus de 6 heures par jour sur nos smartphones et la plus grande partie du temps passé dessus est consacrée à des applications mobiles, que ça soit pour discuter sur Facebook, travailler en collaboration via Zoom, acheter en ligne sur Jumia ou encore regarder notre série préférée sur Netflix… Chose est sur le retour aux moyens traditionnels n’est désormais plus aussi évident.

Ce n’est pas étonnant, car le mobile est le canal le plus facile pour atteindre le grand public, il est désormais perçu comme incontournable par la plupart des entreprises algériennes ou encore, mondiales.

Voici quelques facts pour vous aider à y voir plus clair et à prendre les meilleures décisions pour votre business :

LES APPLICATIONS DE TRAVAIL ET D’ENSEIGNEMENT AVANCENT DOUCEMENT, MAIS SUREMENT !

Étant donné que nos déplacements étaient limités cette année, le télétravail et les cours en ligne, furent un passage obligatoire pour la plupart d’entre nous.

Très pratique et très flexible, de nombreuses entreprises et universités mettent en place des solutions technologiques et digitales (CRM, ERP, outils de collaborations en ligne, marketing digital, etc.).

LE M-COMMERCE, PLUS QUE RENTABLE !

Le confinement s’est traduit par une hausse des achats sur les médias sociaux, en effet les apps mobiles ; Facebook, Instagram, Jumia ou autres, représentes des canaux majeurs pour le M-commerce.

Beaucoup d’algériens réalisent leurs revenus par ces canaux, ces plateformes sociales développent des fonctionnalités qui intègrent la totalité du parcours client, de la découverte des produits à leur achat sur l’application, en passant par le service après-vente et la relation client.

Cette tendance marquera sans aucun doute l’année à venir.

LES APPLICATIONS DE LIVRAISON DEVENUS STARS !

Le smartphone est devenu l’allié de toutes les situations : Réservation en ligne, livraison à domicile de nourriture et des courses, réservation de transport. Tant de situations auxquelles la technologie du mobile peut y apporter son aide afin de faciliter notre quotidien.

Les applications de service, un marché en plein essor alliant disponibilité et commodité pour améliorer la vie de chacun d’entre nous.

LE MARKETING MOBILE, UN BOOM !

Envie de promouvoir votre business ? Les Influenceuses répondent présentes ! De la publicité, des jeux concours ou encore des codes promotionnels régulièrement envoyés pour nous inciter à consommer.

Beaucoup de marque se sont retournées vers les influenceuses durant ce confinement pour lancer la promotion de leurs produits/services.

Leurs avis sont devenus un indicateur plus fort et plus qualitatif, c’est un élément clé de votre image de marque, autrement dit, c’est une opportunité GARANTIE pour votre entreprise.

Que vous soyez commerçant, PME ou grande entreprise, votre présence sur le mobile est obligatoire. Il est temps pour vous de communiquer en ligne. Vous ne savez pas par où commencer ? Prenez contact avec un professionnel pour un meilleur encadrement !