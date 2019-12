Parfait clone du P Smart Pro, le Huawei Y9s se veut, lui aussi, être un smartphone de milieu gamme grâce à son prix toujours aussi abordable, mais disposant toute fois de certaines fonctionnalités qu’on ne retrouvait jusqu’alors que chez des modèles plus Premium.



Commercialisé depuis un mois sur les sites chinois d’import pour un prix tournant aux alentours des 170 euros, il dispose d’une caméra pop-up de 16MP ainsi que pas moins de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, ce qui est pas mal à un tel prix.

Pour le restant des caractéristiques, le Huawei Y9s embarque un SoC maison Kirin 701F cadencé à 2.2 Ghz et qui nous vient directement de chez HiSilicon qui est une filiale du groupe Huawei Ltd. On y retrouve aussi un triple capteur photo arrière de 48, 8 et 2MP respectivement comme principal, grand-angle et macro.

Malheureusement, le Huawei Y9s ne vient qu’avec l’avant-dernière version d’Android c’est-à-dire la 9.0 Pie, ce qui risque ne pas de changer de ci-tôt si les ban américain reste en place.

Fiche technique du Huawei P Smart Pro

Écran 6,59 » FHD+ IPS 19:9 CPU HiSilocon Kirin 710F à 2.2 Ghz RAM 6 Go Stockage interne 128 Go OS EMUI 9.1 (Android Pie 9.0) APN avant 16MP f/2.2 APNs Arr. 48MP f/1.8

8MP f/2.4 Grande Angle

2MP f/2.4 Macro Sécurité Empreintes (sur le côté) Réseaux Double SIM, A-GPS, 4G LTE, Bluetooth 4.2 Batterie 4.000 mAh 10W Prix 170€ (35.000 DA)

