Google Workspace : gratuit pour tout le monde

Si vous ne connaissez pas ce que c’est que Google Workspace, sachez que c’est la suite d’outils et d’applications comme Gmail, Meet ou Google Docs, une suite réservée au professionnels auparavant et qui devient gratuite pour tout le monde.

En effet, depuis le lundi 14 juin, Google Workspace devient gratuit pour tout le monde et non uniquement les entreprises et les professionnels. Rappelons que cette dernière inclut des fonctionnalité inédites comme la possibilité d’adresser des tâches aux utilisateurs dans Drive par exemple.

“L’ensemble des plus de trois milliards d’utilisateurs existants, qu’ils soient particuliers, professionnels ou éducatifs, ont accès à l’intégralité de l’expérience Google Workspace” déclare Google.