Google vous permet d’essayer les produits cosmétiques en RA avant de les acheter !

Cette pandémie qui frappe le monde depuis une année maintenant semble avoir accéléré notre transition vers le commerce électronique. Reste maintenant à résoudre le problème de l’essayage des produits avant de les acheter. Un souci que Google semble avoir résolu, du moins en ce concerne les produits de beauté.

On retrouve chez de nombreux ‘grands’ magasins partout dans le monde des tables munies d’un miroir afin de permettre aux dames d’essayer sur place les fards à paupières (eyeshadow) et des rouges à lèvres sur leur visage. Ceci se fait car le rendu de telle ou telle couleur diffère selon la couleur de peau de la personne.

Une solution en AR

Le géant de Mountain View (Google) semble avoir pu reproduire cette expérience grâce à la technologie de la réalité augmentée. En effet, en cherchant le nom d’un produit de beauté sur son moteur de recherche, un onglet «Vue d’ensemble » (Overview en anglais) permet d’essayer différentes couleurs de ce dernier sur une photo tirée de la galerie du téléphone.

Une fonctionnalité rendue possible en partenariat avec des géants du cosmétique comme L’Oréal, MAC Cosmetics, Black Opal et Charlotte Tilbury. Il suffit ensuite d’appuyer sur « L’essayer » (Try it) pour que l’image choisie s’affiche avec le produit de beauté appliqué sur la personne.

Procédure d’essayage



Rendu final

Limitation géographique

Malheureusement, elle semble ne concerner que les Américains pour l’instant, mais on peut bien imaginer son arrivée prochaine dans plusieurs ‘grands’ marchés internationaux. On aura aussi noté qu’il est possible de faire cet ‘essayage’ sur YouTube, où des publicités 3D pour produits de beauté s’afficheront dans les prochains jours pour un public bien ciblé.