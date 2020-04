Google – Une nouvelle fonctionnalité ajoutée à la page de recherche

Le moteur de recherche le plus célèbre du monde ne cesse de s’améliorer, la dernière fonctionnalité ajoutée est particulièrement utile et vous fera gagner du temps lors de vos recherches.

En effet, Google vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à son moteur de recherche, désormais la plateforme va vous afficher un message vous indiquant que les résultats affichés ne sont pas forcément pertinents ou qu’il n’a pas totalement confiance des sources de ces résultats.

En plus, Google va vous recommander la manière la plus efficace de formuler vos requêtes pour gagner le plus de temps possible.

« [elle] ne devrait pas apparaître trop souvent – après tout, il y a généralement toujours quelque chose d’utile que nous pouvons trouver ! Mais quand c’est le cas, nous espérons que cela vous fera gagner du temps et vous amènera plus rapidement aux informations que vous vouliez. S’il s’avère que ce que vous espériez trouver n’est tout simplement pas sur le Web, vous pouvez toujours vérifier plus tard pour voir si quelqu’un a créé un nouvel article ou publié de nouvelles informations qui vous seront utiles. » explique Google en parlant de ces résultats non pertinents.

Il faut savoir que cette fonctionnalité est lancée uniquement aux États-Unis pour l’instant, mais elle va vite se généraliser au reste du monde dans les prochaines semaines.