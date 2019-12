Google pourrait bien attribuer une hiérarchie aux utilisateurs d’Android, une hiérarchie concernant le niveau de sécurité, afin de garantir un niveau optimal, Google penserait à bloquer l’installation des fichiers APK.





Ne vous inquiétez pas, le géant de Mountain View ne va pas vous empêcher d’installer des fichiers APK si vous le désirez, simplement Google impose quelques restrictions aux adhérents de son programme de protection avancée.

Si vous pensez que votre compte Google est plus important que la liberté d’installer des fichiers APK, vous pouvez vous abonner au programme de protection avancée de Google introduit en 2017, cela vous protégera d’être la cible d’attaques diverses et variées.

Comme indiqué plus haut, il y aurait donc plusieurs niveaux, si vous souhaitez avoir le plein contrôle sur ce que vous installez sur votre smartphone et simplement être notifié en cas de danger c’est possible aussi, rappelons que pour certaines applications telles que Fortnite, il n’est pas possible de les installer depuis le Google Play Store, on est obligé de passer par les APK.