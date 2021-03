Google Street View s’élargi encore

Google vient de lancer une nouvelle mise à jour de Street View son outil de visualisation en réalité augmentée intégré par défaut à Google Maps. Une nouvelle fonctionnalité se distingue particulièrement.

En effet, une nouvelle version de Street View est disponible, Google a décidé d’intégrer la cartographie interne de certains bâtiments tels que les aéroports, les gares ou les centres commerciaux. Les utilisateurs semblent plutôt apprécier cette nouvelle mise à jour.

Cette nouvelle mise à jour s’appuie essentiellement sur l’intelligence artificielle et le machine learning. Notons qu’elle est d’ores et déjà disponible sur les versions iOS et Android de Google Maps.