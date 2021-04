Google prépare des grosses annonces pour I/O 2021

Google n’a pas pu organiser son événement annuel depuis 2ans maintenant, il est grand temps que les choses redeviennent à la normale, I/O 2021 nous prépare des belles surprises.

En effet, Google avait déprogrammé son évènement I/O 2020 à cause de la pandémie et s’est contenté de simplement annoncer quelques produits via une vidéo youtube live, cette année les choses reviennent un peu à la normale puis I/O 2021 aura bien lieu même s’il s’agit d’un évènement virtuel.

Le PDG de Google Sundar Pichai a tenu à rassuer les fans du géant de Mountai View l’événement prévu en mai va dévoiler des grosses surprises et importantes décisions.