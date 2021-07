Google Play Store : les APK c’est finis

Dans un communiqué officiel, Google a annoncé que la fin des APK est imminente, en fin d’aout prochain à en croire les dernières nouvelles.

Google-Play-Store

En effet, le fameux format des applications Android APK sera très bientôt remplacé par un autre format AAB qui est soi-disant plus léger et plus sécurisé.

Mais il semblerait bien que ce ne soit pas les seules raisons qui poussent Google à changer de format. La firme souhaite que tous les utilisateurs passent par le Play Store au lieu de télécharger leurs applications ailleurs.