Google Maps teste du nouveau

Comme si l’application de navigation de Google n’était déjà pas parfaite, Google continue encore d’améliorer Maps avec toujours plus de fonctionnalités.

En effet, le géant de Mountain View teste une nouvelle fonctionnalité dans Google Maps, cette dernière permettrait aux utilisateurs d’épingler leurs adresses préférées dans un dock afin qu’elles puissent être plus facilement accessibles.

On pourrait donc calculer l’itinéraire vers ses adresses beaucoup plus facilement par exemple. Cette nouvelle fonctionnalité n’est accessible que dans la version web pour l’instant et toujours en mode test.