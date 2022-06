Google dans sa continuité de rendre ses applications encore plus pratique et plus simple d’utilisation, même si elles le sont déjà très pratique, va lancer une nouvelle mise à jour pour Docs.

En effet, Google Docs va recevoir une nouvelle mise à jour lui donnant accès à une nouvelle fonctionnalité qui risque de plaire à beaucoup d’utilisateurs.

Ces derniers pourront sélectionner plusieurs zone de texte simultanément afin de leur donner un effet ou un style en même temps.