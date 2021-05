Google Chrome 23% plus rapide

Grâce à sa dernière mise à jour Chrome 91 qui commence à être déployée doucement, le navigateur est 23% plus rapide notamment grâce à son exécution du code Javascript.

En effet, ça fait quelques jours déjà que la nouvelle mise à jour majeur de Chrome a commencé à être déployée, même si certains utilisateurs rapportent des problèmes engendrés par cette dernière, le résultat reste plutôt positif.

Grâce à son optimisation énergétique la mise à jour permet notamment d’économiser de la batterie sur les smartphones, mais pas que, le navigateur est 23% plus rapide selon les derniers benchmarks et pour cause l’inclusion d’un nouveau compilateur Javascript.