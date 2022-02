Google ajoute de nouveaux outils à sa plateforme de collaboration Smart Canvas

Google a dévoilé un ensemble de mises à jour de Docs, Sheets et Workspace qui vous permettent, à vous et à vos coéquipiers, de travailler plus facilement sur les mêmes fichiers via sa plateforme de collaboration appelée Smart Canvas.

Lors de l’événement I/O de l’année dernière, le géant de Mountain View a présenté des plans pour réorganiser radicalement l’apparence des applications cloud de Workspace (nommées G Suite jusqu’au changement de nom en 2020).

Cela inclut notamment un nouveau look pour Gmail, qui a commencé à être déployé ce mois-ci, des segments de recherche (filtres) pour Google Drive et une foule de changements qui sont sur le point d’affecter Docs et Sheets.